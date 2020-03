Daimler-Chef Källenius schliesst direkte Staatshilfen aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will die Corona-Krise ohne direkte staatliche Finanzspritzen überstehen. "Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe", sagte CEO Ola Källenius dem Handelsblatt. "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet".

Zudem kündigte der Manager an, die Arbeitszeit der Produktionsmitarbeiter verkürzen zu wollen. "In Deutschland reaktiviert die Politik gerade die Regelung zur Kurzarbeit und die werden wir dann auch nutzen."

Obwohl der Konzern seine Produktion in Europa und Nordamerika grossflächig stoppen musste, seien die Jobs der rund 300.000 Beschäftigten nicht in Gefahr, versicherte Källenius: "Die Sicherheit der Arbeitsplätze steht nicht zur Diskussion", so der CEO.

Auch die Aktionäre müssen nicht um ihre Gewinnbeteiligung von 90 Cent je Aktie bangen: "Unser Vorschlag für eine Dividende steht und es gibt keinen Anlass, zu diesem Zeitpunkt etwas zu ändern", erklärte Källenius.

In China hoffe Daimler auf eine schnelle Erholung des Geschäfts. "Die allermeisten unserer Händler haben wieder geöffnet, die Kunden kehren zurück. Tag für Tag kommen mehr Menschen in die Autohäuser. Die Nachfrage zieht an, das stimmt uns optimistisch", erklärte Källenius.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 09:45 ET (13:45 GMT)