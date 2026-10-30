Daimler: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daimler hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.47 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.99 Prozent auf 35.32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Daimler 37.57 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch