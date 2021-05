Daimler-Aktie verliert: Nissan wirft milliardenschweres Daimler-Aktienpaket auf den Markt

Der japanische Autobauer Nissan hat wie zuvor sein französischer Partner Renault seine restlichen Daimler -Aktien verkauft. 16,4 Millionen Aktien seien zu je 69,85 Euro an Profiinvestoren abgegeben worden, teilte Nissan am Mittwoch in Yokohama mit.

Für das 1,54 Prozent der gesamten Daimler-Anteile umfassende Paket haben die Japaner dabei 1,15 Milliarden Euro eingestrichen. Das Geld will Nissan ins Geschäft investieren, unter anderem in den Aufbau der Elektroantriebe. Die industrielle Partnerschaft mit Daimler selbst bestehe weiter und sei vom Verkauf der Aktien unberührt.

Renault hatte im März seine Daimler-Anteile - ebenfalls rund 1,54 Prozent des Gesamtkapitals - auf den Markt geworfen. Der DAX-Konzern hat seit einigen Jahren mit der Allianz aus Renault-Nissan eine Partnerschaft unter anderem zum gemeinsamen Bau von Motoren. Die Daimler-Aktie hatte den XETRA-Handel am Vorabend mit 72,41 Euro beendet. Am Mittwoch geht es aktuell 1,81 Prozent runter auf 71,10 Euro.

Im XETRA-Handel fallen Daimler-Aktien daraufhin zeitweise um 1,88 Prozent ins Minus und werden noch bei 71,05 Euro gehandelt.

