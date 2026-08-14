Daily Journal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daily Journal gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 10.47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch