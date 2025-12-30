Daily Journal CorpShs Aktie 923855 / US2339121046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.12.2025 01:16:55
Daily Journal Corporation Full Year Income Climbs
(RTTNews) - Daily Journal Corporation (DJCO) announced a profit for its full year that Increased, from last year
The company's earnings came in at $112.10 million, or $81.41 per share. This compares with $78.10 million, or $56.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.5% to $87.70 million from $69.90 million last year.
Daily Journal Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $112.10 Mln. vs. $78.10 Mln. last year. -EPS: $81.41 vs. $56.73 last year. -Revenue: $87.70 Mln vs. $69.90 Mln last year.
Nachrichten zu Daily Journal CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Daily Journal CorpShs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegte sich nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.