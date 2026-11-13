DaikyoNishikawa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DaikyoNishikawa hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 30.49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DaikyoNishikawa 27.56 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 42.23 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch