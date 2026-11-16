DAIKOKU DENKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAIKOKU DENKI hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87.40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIKOKU DENKI ein EPS von 158.89 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DAIKOKU DENKI mit einem Umsatz von insgesamt 12.21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch