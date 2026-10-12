DAIKO TSUSAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAIKO TSUSAN hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49.13 JPY gegenüber 31.39 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIKO TSUSAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.54 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch