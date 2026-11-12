DAIKO DENSHI TSUSHIN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45.07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44.74 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.39 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.23 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch