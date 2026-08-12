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12.08.2026 06:37:00
DAIKO DENSHI TSUSHIN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DAIKO DENSHI TSUSHIN hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.97 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9.840 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAIKO DENSHI TSUSHIN einen Umsatz von 9.09 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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