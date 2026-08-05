Daikin Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daikin Industries hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Daikin Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 280.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 278.43 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Daikin Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1’426.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’213.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch