DAIKIN INDUSTRIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAIKIN INDUSTRIES hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.64 Prozent auf 8.95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch