Daiki Axis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiki Axis hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daiki Axis ein EPS von -4.560 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch