Daiki Axis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiki Axis hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.57 JPY. Im Vorjahresviertel waren -20.720 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daiki Axis einen Umsatz von 10.70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch