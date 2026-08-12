DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59.61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.67 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.61 Milliarden JPY – ein Plus von 30.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY 74.73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch