DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 136.93 JPY, nach 8.12 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 115.78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch