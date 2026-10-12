Daiken informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiken hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3.450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Daiken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch