Daiichikosho legte Quartalsergebnis vor

Daiichikosho liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiichikosho die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35.86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25.15 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.26 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daiichikosho einen Umsatz von 39.72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch