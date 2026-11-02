DAIICHI SANKYO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DAIICHI SANKYO hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 USD. Im Vorjahresviertel hatte DAIICHI SANKYO 0.170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.72 Milliarden USD – ein Plus von 9.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIICHI SANKYO 3.40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch