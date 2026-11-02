DAIICHI SANKYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI SANKYO stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24.52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 592.49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAIICHI SANKYO einen Umsatz von 500.76 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch