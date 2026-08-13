DAIICHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAIICHI hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 18.49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAIICHI 24.67 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.39 Milliarden JPY – ein Plus von 2.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIICHI 15.05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch