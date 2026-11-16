DAIICHI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

DAIICHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 56.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.08 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.49 Prozent auf 15.63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 22.29 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 86.85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DAIICHI 62.52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 59.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch