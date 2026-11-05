DAIICHI KENSETSU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DAIICHI KENSETSU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 75.26 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIICHI KENSETSU einen Gewinn von 71.89 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAIICHI KENSETSU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.57 Milliarden JPY im Vergleich zu 13.84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch