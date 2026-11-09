Daiichi Jitsugyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiichi Jitsugyo hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 68.75 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 100.89 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daiichi Jitsugyo im vergangenen Quartal 49.78 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiichi Jitsugyo 57.84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch