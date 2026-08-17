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17.08.2026 06:37:00
Daiichi Commodities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daiichi Commodities gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11.09 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiichi Commodities ein EPS von -127.560 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.82 Prozent zurück. Hier wurden 2.31 Milliarden JPY gegenüber 2.62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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