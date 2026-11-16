Daiho präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daiho hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiho 3.93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch