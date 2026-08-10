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10.08.2026 06:37:00
Daiho gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daiho hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Daiho hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.440 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.67 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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