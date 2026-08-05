Daihen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daihen hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 117.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 82.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55.51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 49.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch