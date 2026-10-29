Daihatsu Diesel Mfg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daihatsu Diesel Mfg hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 47.46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daihatsu Diesel Mfg 36.91 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.79 Milliarden JPY – ein Plus von 30.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daihatsu Diesel Mfg 20.55 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch