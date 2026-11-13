DAIFUKU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAIFUKU äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIFUKU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch