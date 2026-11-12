DAIFUKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DAIFUKU lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54.08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIFUKU ein EPS von 56.69 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat DAIFUKU im vergangenen Quartal 198.26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIFUKU 159.53 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch