Daiei Kankyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiei Kankyo hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Daiei Kankyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36.64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32.19 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Daiei Kankyo mit einem Umsatz von insgesamt 24.85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch