Daiei Kankyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiei Kankyo veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiei Kankyo 29.51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Daiei Kankyo 24.14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch