Daidoh vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daidoh hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.090 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daidoh im vergangenen Quartal 9.13 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daidoh 6.66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch