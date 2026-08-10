Daidoh stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daidoh hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.14 JPY gegenüber -6.960 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Daidoh im vergangenen Quartal 9.72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daidoh 6.64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch