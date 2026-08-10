Daido Signal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daido Signal gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daido Signal 17.59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch