Daido Signal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daido Signal liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daido Signal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48.71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26.97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 6.71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch