DAIDO METAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAIDO METAL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23.23 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.93 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch