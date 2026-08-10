DAIDO METAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAIDO METAL äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 21.89 JPY. Im letzten Jahr hatte DAIDO METAL einen Gewinn von 12.60 JPY je Aktie eingefahren.

DAIDO METAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch