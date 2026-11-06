Daicel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daicel hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daicel 34.61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 159.61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch