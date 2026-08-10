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10.08.2026 06:37:00
Dai Nippon Toryo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dai Nippon Toryo hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42.42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Toryo 13.40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Dai Nippon Toryo im vergangenen Quartal 25.41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dai Nippon Toryo 22.30 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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