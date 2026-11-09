Dai Nippon Toryo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dai Nippon Toryo präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77.69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dai Nippon Toryo mit einem Umsatz von insgesamt 25.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch