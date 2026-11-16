Dai Nippon Printing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dai Nippon Printing präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55.71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34.21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dai Nippon Printing mit einem Umsatz von insgesamt 389.85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch