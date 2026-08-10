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10.08.2026 06:37:00
Dai Nippon Printing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dai Nippon Printing liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dai Nippon Printing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54.78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Printing 100.80 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Dai Nippon Printing 372.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 366.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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