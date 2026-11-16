Dai Nippon Printing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dai Nippon Printing äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dai Nippon Printing 0.120 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.13 Prozent zurück. Hier wurden 2.45 Milliarden USD gegenüber 2.53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch