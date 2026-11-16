Dai-ichi Life Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dai-ichi Life Insurance lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 USD gegenüber 0.620 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.85 Prozent auf 16.21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Dai-ichi Life Insurance 17.40 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch