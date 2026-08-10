Dai-ichi Life Insurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dai-ichi Life Insurance hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 44.44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dai-ichi Life Insurance 11.75 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.38 Prozent auf 2’388.94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2’088.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch