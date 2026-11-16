Dai-ichi Life Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dai-ichi Life Insurance hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34.35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 45.49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.62 Prozent auf 2’580.89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2’565.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch