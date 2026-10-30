Dai-Ichi Kogyo Seiyaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 195.10 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dai-Ichi Kogyo Seiyaku noch ein Gewinn pro Aktie von 121.16 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dai-Ichi Kogyo Seiyaku mit einem Umsatz von insgesamt 26.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 41.85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch