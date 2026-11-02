Dai-Ichi Karkaria legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dai-Ichi Karkaria hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.21 INR gegenüber 0.010 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 541.1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 427.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch